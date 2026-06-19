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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kind bei Verkehrsunfall am ZOB leicht verletzt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Donnerstagnachmittag (18.06.2026) ist es im Bereich der Ersatzhaltestelle am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind und einem Pkw gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief ein 10-jähriger Junge gegen 15:00 Uhr von der Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße über die Fahrbahn, um einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelegenen Kiosk zu erreichen. Dabei übersah er offenbar einen querenden Pkw und stieß gegen das Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und zog sich eine leichte Abschürfung am rechten Arm zu. Zur medizinischen Abklärung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Eine weitere Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Das Kind konnte vor Ort an seine Eltern übergeben werden.

An dem beteiligten Pkw entstand kein Sachschaden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere im Bereich von Haltestellen und stark frequentierten Verkehrsbereichen jederzeit mit plötzlich querenden Fußgängern gerechnet werden muss. Gleichzeitig sollten Fußgänger die Fahrbahn nur an geeigneten Stellen und nach vorheriger Prüfung des Fahrzeugverkehrs überqueren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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