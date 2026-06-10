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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin

Minden/Landesbergen (ots)

(TB/Thi) Bei der Suche nach einer vermissten Mindenerin bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass für die stark demente und orientierungslose Seniorin eine akute Lebensgefahr besteht.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hat sich die 83-Jährige in den Abendstunden des Dienstags aus ihrem gewohnten Umfeld entfernt. Sie ist mit einem schwarzen Ford C-Max mit Mindener Zulassung (MI-AG 838) unterwegs. Die Vermisste wurde letztmalig gegen 22:00 Uhr mit einem AirTag im Bereich Petershagen-Ilse geortet. Hiernach verliert sich ihre Spur. Die Vermisste ist 165 Zentimeter groß, hat eine kräftige Statur, graue schulterlange Haare und trägt eine Brille. Mutmaßlich trägt sie eine braune Wildlederjacke.

Es gibt zudem Hinweise darauf, dass sie sich im Bereich Landesbergen aufhalten könnte.

Ein Bild der Vermissten kann hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/206190

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Seniorin oder das Auto geben kann, wendet sich bitte über den Notruf 110 an die Polizei.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300

Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301 Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302 Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300 Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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