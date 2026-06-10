Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall in Stadthagen - Autofahrerin leicht verletzt

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Dienstagnachmittag, 09.06.2026, kam es auf der Straße St. Annen in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin gegen 16:05 Uhr die Straße St. Annen aus Richtung Innenstadt kommend. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass ein vorausfahrender VW Crafter verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge fuhr sie mit ihrem Skoda Fabia auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 29-Jährige leichte Verletzungen und klagte anschließend über Schmerzen. Eine medizinische Versorgung wurde veranlasst.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Polizei aufgenommen.

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