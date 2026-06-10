Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rüttelplatte von Baustellengelände entwendet - Polizei sucht Zeugen

Haßbergen (ots)

(Thi) In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 05.06.2026, 16:00 Uhr, und Samstagmorgen, 06.06.2026, 03:00 Uhr, kam es in Haßbergen zu einem Diebstahl einer Baumaschine.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einem frei zugänglichen Gelände im Bereich der Straße "Hinter der Schule". Die Baumaschine war dort abgestellt und nicht gesichert. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter oder ein möglicherweise genutztes Transportfahrzeug vor. Aufgrund des Gewichts der entwendeten Rüttelplatte ist jedoch davon auszugehen, dass für den Abtransport ein geeignetes Fahrzeug oder Anhängergespann eingesetzt wurde.

Die Polizei Nienburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich der Straße "Hinter der Schule" gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

Insbesondere werden Hinweise zu Fahrzeugen mit Anhänger oder Transportern erbeten, die sich in den Nachtstunden im Bereich der Baustelle aufgehalten haben könnten.

Die Ermittlungen dauern an.

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