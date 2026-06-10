PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rüttelplatte von Baustellengelände entwendet - Polizei sucht Zeugen

Haßbergen (ots)

(Thi) In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 05.06.2026, 16:00 Uhr, und Samstagmorgen, 06.06.2026, 03:00 Uhr, kam es in Haßbergen zu einem Diebstahl einer Baumaschine.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einem frei zugänglichen Gelände im Bereich der Straße "Hinter der Schule". Die Baumaschine war dort abgestellt und nicht gesichert. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter oder ein möglicherweise genutztes Transportfahrzeug vor. Aufgrund des Gewichts der entwendeten Rüttelplatte ist jedoch davon auszugehen, dass für den Abtransport ein geeignetes Fahrzeug oder Anhängergespann eingesetzt wurde.

Die Polizei Nienburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich der Straße "Hinter der Schule" gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

Insbesondere werden Hinweise zu Fahrzeugen mit Anhänger oder Transportern erbeten, die sich in den Nachtstunden im Bereich der Baustelle aufgehalten haben könnten.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren