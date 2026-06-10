Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Obernkirchen (ots)

(Thi) Bereits am Montag, 08.06.2026, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neumarktstraße in Obernkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Obernkirchen bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Geschädigte ihren VW Polo in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des REWE-Marktes ab. Als sie nach ihrem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen in Form von Lackkratzern an der rechten Fahrzeugseite fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Schäden durch einen Einkaufswagen verursacht wurden, der entlang der Fahrzeugseite geschrammt ist. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt.

Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder eine Schadensregulierung einzuleiten.

Die Polizei Obernkirchen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die verursachende Person geben können, sich unter der Telefonnummer 05724/958860 zu melden.

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