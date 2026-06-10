Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg ermittelt nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 09.06.2026, in der Stuttgarter Straße und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Gegen 07:35 Uhr kam es auf Höhe der Hausnummer 11 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Dabei kollidierten ein VW Touran und eine E-Scooter-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache miteinander.

Die 20-jährige Fahrerin des E-Scooters stürzte infolge des Zusammenstoßes und erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt über 1000 Euro.

Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum genauen Unfallhergang machen, sind die Ermittler auf unabhängige Zeugenhinweise angewiesen. Insbesondere Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise der Beteiligten unmittelbar vor dem Zusammenstoß machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021/92120 entgegen.

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