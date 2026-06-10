Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Totalentwendung eines Toyota Land Cruiser in Stadthagen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) In der Zeit von Dienstagabend, 09.06.2026, 21:30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 10.06.2026, 06:30 Uhr, ist in der Kreisstraße in Stadthagen ein hochwertiger Geländewagen entwendet worden.

Die Fahrzeughalterin stellte am Mittwochmorgen fest, dass ihr auf einem frei zugänglichen Hofgelände abgestellter und verschlossen abgestellter Pkw nicht mehr vor Ort war. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen sandgelben Toyota Land Cruiser. Das Fahrzeug wurde 2024 zugelassen und hat einen geschätzten Zeitwert von etwa 75.000 Euro.

Beide Originalschlüssel befinden sich weiterhin im Besitz der Geschädigten. Im Fahrzeug befand sich zudem die Zulassungsbescheinigung Teil I.

Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kreisstraße in Stadthagen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des sandgelben Toyota Land Cruiser machen können, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

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