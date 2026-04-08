Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 08.04.2026

Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

29-Jährige nach Tankstellenraub festgenommen

Noch auf ihrer Flucht haben Einsatzkräfte der Polizei am späten Dienstagabend eine 29-Jährige nach einem Tankstellenraub in Wangen im Allgäu festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte die dringend Tatverdächtige gegen Geschäftsschluss an einer Tankstelle in der Erzbergerstraße eine 20 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und forderte von ihr die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete die 29-Jährige zunächst zu Fuß und fuhr mit ihrem unweit vom Tatort abgestellten Pkw davon. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung durch mehrere Streifen wurde die 29-Jährige auf einer Bundesstraße bei Isny im Allgäu von Beamten des Polizeireviers Leutkirch gestoppt und festgenommen. Dabei stellten die Polizisten neben dem geraubten Bargeld auch weitere Beweismittel sicher. In die unverzügliche Fahndung nach der Tatverdächtigen waren unter anderem auch Einsatzkräfte aus dem angrenzenden bayerischen Gebiet eingesetzt. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die weiteren Ermittlungen zum schweren Raub übernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde die deutsche Staatsangehörige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen die 29-Jährige und setzte ihn gegen Auflagen außer Vollzug.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

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