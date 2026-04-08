Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden am Dienstagabend auf einem Schulgelände in der Gebrazhofer Straße ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich dort zunächst zwei 17-Jährige und ein 18-Jähriger aufgrund eines persönlichen Streits getroffen haben, als der 18-Jährige zugeschlagen haben soll. Weitere bislang unbekannte Jugendliche oder Heranwachsende sollen sich anschließend in das Handgemenge eingemischt haben, wobei zumindest ein Unbekannter offenbar ebenfalls zuschlug. Die Beteiligten trugen zum Teil leichte oberflächliche Verletzungen davon. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung, den Hintergründen und den Beteiligten dauern an.

Aulendorf

Rollerfahrer flüchten vor Kontrolle

Zwei Rollerfahrer sind am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr vor einer Polizeikontrolle im Bereich der Hasengärtlestraße / Allewindenstraße geflüchtet. Die beiden augenscheinlich jugendlichen Rollerfahrer gaben Gas, als sie die Polizeistreife bemerkten, und fuhren bei ihrer Flucht teils auch getrennt voneinander unter anderem durch die Rugetsweiler Straße, die Hauptstraße und die Gartenstraße. An einem der Roller war kein Kennzeichen angebracht, zudem dürften die Zweiräder in den Farben schwarz und rot die baulich zulässige Geschwindigkeit deutlich überschreiten. Der Sozius auf einem der Roller sprang von dem Gefährt ab und flüchtete zu Fuß weiter. Auf ihrer Flucht nutzten die jungen Männer auch Gehwege, obwohl dort Fußgänger unterwegs waren. Das Polizeirevier Weingarten hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet und bittet Personen, die die Flucht der Rollerfahrer beobachtet haben oder Hinweise auf die Zweiräder sowie deren Fahrer geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden. Ebenfalls werden Fußgänger, die durch die Fahrt möglicherweise gefährdet wurden, gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Bergatreute / Baienfurt

Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 314 zwischen Bergatreute und Baienfurt ausgerückt. Eine 26 Jahre alte Mercedes-Fahrerin kam mit ihrem Wagen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich in einem angrenzenden Wassergraben. Die Frau zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, musste jedoch von der Feuerwehr aus ihrem erheblich beschädigten Pkw befreit werden. Ein Rettungsdienst brachte die 26-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Mercedes dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 15.000 Euro entstanden sein. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße zeitweise voll gesperrt.

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