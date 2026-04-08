Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Gaststätte

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern im Alter von 20 bis 26 Jahren in einer Gaststätte in der Friedrichstraße ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten. Nach bisherigen Kenntnissen sollen die rund zehn Beteiligten am frühen Mittwochmorgen in teils stark alkoholisiertem Zustand in einen handfesten Streit geraten sein. Zwei Personen trugen im Zuge der Handgreiflichkeiten leichte oberflächliche Verletzungen davon. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und den einzelnen Beteiligten dauern an.

Friedrichshafen/ B 30

Motorradfahrer fährt in abbremsendes Auto

In das Heck eines Nissans ist ein 40-Jähriger Motorradfahrer am Dienstagnachmittag auf der B 30 zwischen Friedrichshafen und Gerbertshaus gefahren und hat dabei Sachschaden von über 11.000 Euro verursacht. Der Motorradfahrer übersah gegen 15 Uhr, dass eine 42-jährige Nissan-Lenkerin vor ihm abbremst, und kollidierte in der Folge mit dem Wagen. Durch den Aufprall landete der 40-Jährige auf dem Dach des Fahrzeugs, wodurch er sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Motorrad musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Friedrichshafen

Nach Unfall einfach weggefahren

Rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, bei dem am Mittwochnachmittag ein Unbekannter in der Röntgenstraße Unfallflucht begangen hat. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte zwischen 12 Uhr bis 13.45 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Vito massiv und beschädigte dabei die gesamte linke Fahrzeugseite des Wagens. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer sowie dessen offensichtlich beschädigtem Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Vorfahrt missachtet und Sachschaden verursacht

Im Kreuzungsbereich Riedweg/Hauptstraße ist es am Dienstag gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 8.000 Euro gekommen. Ein 67-jähriger BMW-Fahrer, der die Hauptstraße in Richtung Ravensburg fuhr und nach links in den Riedweg abbiegen wollte, hielt aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs an. Zur gleichen Zeit wartete eine 60-jährige VW-Fahrerin an der Kreuzung. Ein unbekannter Fahrzeuglenker soll dem BMW-Fahrer durch Lichthupe signalisiert haben, dass er abbiegen könne. Die 60-Jährige nahm offenbar fälschlicherweise an, dass die Lichthupe ihr galt, fuhr gleichzeitig los und kollidierte mit dem BMW des 67-Jährigen. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können. Sie werden gebeten sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

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