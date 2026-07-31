Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendlicher flüchtet mit mutmaßlich getuntem E-Scooter vor der Polizei

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer versuchte am Donnerstagnachmittag (30.07.2026) im Stadtgebiet Hildesheim einer Verkehrskontrolle zu entkommen. In der Fußgängerzone (Almsstraße) konnte er gestoppt werden. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Gegen 14:10 Uhr wollte eine Streifenbesatzung den Jugendlichen im alten Dorf einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem dieser das bemerkt hatte, flüchtete er. Dabei ignorierte der 15-Jährige Lautsprecherdurchsagen, Blaulicht und Martinshorn. Seine Fahrt führte über mehrere Straßen in der Nordstadt zunächst auf den Bahnhofsvorplatz. Von dort setzte er seine Flucht über die Bernwardstraße und die Kaiserstraße in die Almsstraße fort. Hier gelang es einem Beamten der Innenstadtwache, den Jugendlichen festzuhalten.

Während der Flucht kam es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern seitens des Jugendlichen. So missachtete er beispielsweise mindestens zwei rote Ampeln und fuhr im Bereich Angoulêmeplatz/Bernwardstraße zwischen spielenden Kindern hindurch.

Darüber hinaus fährt der E-Scooter ersten Ermittlungen zufolge mehr als doppelt so schnell wie die gesetzlich zulässigen 20 km/h.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 15-Jährige in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt. Gegen den Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts auf ein unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Zeugen, die während der Flucht gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

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