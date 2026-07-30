Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Bikes - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (hil) Am 29.07.2026, zwischen 11:40 Uhr und 20:15 Uhr, ist es am Bahnhof in Sarstedt aus dem Fahrradunterstand an der Wenderter Straße zu einem Diebstahl gekommen. Hierbei ist ein angeschlossenes Trekking E-Bike entwendet worden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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