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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Sicherungen aus Stromverteilerkasten - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Barnten (tko) Am 29.07.2026, gegen 17.00 Uhr, kam es in Barnten an der Einmündung der Straßen Heuanger und Kampstraße zu einem Diebstahl von Sicherungen aus einem Stromverteilerkasten. Der Stromverteilerkasten war zuvor im Rahmen eines Verkehrsunfalles beschädigt worden, das Innere des Kastens somit leicht zugänglich. Zu o. a. Zeit parkte in unmittelbarer Nähe des Verteilerkastens ein blauer Kleintransporter, eine männliche Person in Handwerkerkleidung machte sich an dem Kasten zu schaffen. Zu diesem Zeitpunkt kam es in einigen umliegenden Wohnhäusern zu einem Stromausfall, woraufhin ein Mitarbeiter des örtlichen Stromversorgers vor Ort erschien und den Diebstahl von neun Sicherungen und vier Sicherungsschienen feststellte.

Zeugen, die Angaben zu dem blauen Kleintransporter, insbesondere zum Kennzeichen des Fahrzeugs oder zu der Person in Handwerkerkleidung machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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