Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 29.07.2026 kam es auf dem Parkplatz in der Glückaufstraße 7 in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren blauen Opel im Zeitraum zwischen 08:55 Uhr und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer den PKW der Geschädigten und verließ danach den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell