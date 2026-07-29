Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 33-jähriger Mann löst Einsatz im Römerring aus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 33-jähriger Mann sorgte am Dienstagvormittag (28.07.2026) gegen 10:45 Uhr im Römerring für einen öffentlichkeitswirksamen Einsatz von Landes- sowie Bundespolizei, Rettungsdienst und Feuerwehr, nachdem er auf einen Bogen der dortigen Brücke geklettert war und auf diesem verweilte.

Einsatzkräfte der Hildesheimer Polizeiinspektion sperrten daraufhin die Straße und veranlassten zudem eine Sperrung des Bahnverkehrs unterhalb der Brücke. Während der Maßnahmen lief der Mann den Brückenbogen schreiend wieder herunter, wo er von den Einsatzkräften in Empfang genommen wurde. Einer Beamtin des Einsatz- und Streifendienstes gelang es, den aggressiv wirkenden 33-Jährigen zunächst zu beruhigen. Anschließend veranlassten die Kräfte eine Einweisung des psychisch auffälligen Mannes in ein Fachkrankenhaus.

Gegen 12:10 Uhr wurde der Römerring wieder für den Verkehr freigegeben.

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