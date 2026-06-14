POL-PDMY: Junger Mann von Personengruppe angegriffen
Mayen, Marktstraße (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 01:00 Uhr in der Marktstraße in Mayen ein 28jähriger von einer Personengruppe angegriffen und dabei verletzt. Der Geschädigte erlitt dadurch eine Platzwunde an der Stirn. Die Personengruppe flüchtete daraufhin. Hinweise zur Tätergruppe werden an die Polizei in Mayen erbeten.
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