POL-PDMY: Junger Mann von Personengruppe angegriffen

Leimbach (ots) - Am Samstag, den 13.06.2026, kam es gegen 15:20 Uhr in Leimbach zu einem Brand eines Carports. Der Carport geriet in Vollbrand und griff auf das unmittelbar daneben befindliche Mehrfamilienhaus über. Weiterhin wurde durch den Brand das Nachbargebäude ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. Der Sachschaden dürfte sich ersten Ermittlungen zufolge im ...

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