Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradfahrer stößt mit Wildschwein zusammen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Mittwochnachmittag (29.07.2026) kam es gegen 15:45 Uhr auf der Landestraße 460 im Hildesheimer Wald zu einer Kollision zwischen dem Motorrad eines 22-jährigen Hannoveraners und einem Wildschwein.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Mann in Richtung Diekholzen unterwegs, als zwischen dem Boschwerk und der L485 ein Wildschwein die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Trotz eines Bremsmanövers konnte der 22-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Hierbei wurde er auf die Straße geschleudert und leicht verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Mann anschließend vor Ort. Das Wildschein verendete an der Unfallstelle.

Die L460 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten vorübergehend gesperrt.

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