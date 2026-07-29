Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, OT Gödringen - Tageswohnungseinbruchdiebstahl

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Gödringen (mak). Am 29.07.2026, zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr, kommt es in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einem Einbruchdiebstahl in ein dortiges Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täterschaft gelangt durch Aufhebeln einer Schiebetür eines Wintergartens in das Tatobjekt. Im Objekt wird u.a. Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen (u.a. verdächtige Kfz) geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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