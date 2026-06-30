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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mutmaßliche Handtaschendiebin ermittelt

POL-RE: Marl: Mutmaßliche Handtaschendiebin ermittelt
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Recklinghausen (ots)

Nur eine Woche nach der öffentlichen Fahndung nach einer Frau, die mit einer gestohlenen Bankkarte Geld abgehoben haben soll, konnte die Tatverdächtige ermittelt werden. Bei der Polizei sind Hinweise eingegangen, die zur Identifizierung der Frau führten. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, das Foto der Tatverdächtigen zu löschen und danken für die Mithilfe.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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