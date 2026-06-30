POL-RE: Marl: Mutmaßliche Handtaschendiebin ermittelt

Recklinghausen (ots) - Am Montagabend kam es auf der Bergstraße in einem Restaurant zum Streit um Essen - bei dem Streit wurden zwei Männer leicht verletzt. Gegen 20:10 Uhr betraten ein 29-Jähriger aus Haltern am See und ein 32-Jähriger aus Marl das Restaurant. Hier kam es zum Streit um eine Essenbestellung. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Männer durch drei bislang unbekannte Tatverdächtige leicht verletzt. ...

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