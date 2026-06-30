Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Mutmaßliche Handtaschendiebin ermittelt
Recklinghausen (ots)
Nur eine Woche nach der öffentlichen Fahndung nach einer Frau, die mit einer gestohlenen Bankkarte Geld abgehoben haben soll, konnte die Tatverdächtige ermittelt werden. Bei der Polizei sind Hinweise eingegangen, die zur Identifizierung der Frau führten. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, das Foto der Tatverdächtigen zu löschen und danken für die Mithilfe.
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