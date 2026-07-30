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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheit im Straßenverkehr in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(pia)Am Mittwoch, dem 29.07.2026, ging gegen 18:45 Uhr ein Hinweis bei der Polizei Elze ein, dass eine Verkehrsteilnehmerin vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol ihren Pkw führe. Zuvor soll es zu Streitigkeiten zwischen der Verkehrsteilnehmerin und einem Zeugen auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Gronau gekommen sein. Die Verkehrsteilnehmerin konnte durch die Beamten des Polizeikommissariats Elze festgestellt werden. Dabei ergab sich tatsächlich der Anfangsverdacht eines Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol, sodass gegen die Verkehrsteilnehmerin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Da die Personalien des oben genannten Zeugen bislang noch nicht ermittelt werden konnten, wird der Zeuge gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzten. Sollten weitere Zeugen Angaben zu dem Vorfall machen können werden auch diese gebeten sich beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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