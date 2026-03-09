LPI-G: (G) Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen (0058007/2026)
Gera. In der Bachgasse kam es am Freitagabend (06.03.2026), gegen 21:13 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 18-jähriger und ein 19-jähriger Mann gerieten aus bislang ungeklärter Ursache mit einer dreiköpfigen Gruppe mitvierzigjähriger Männer in Streit. In der Folge schlugen die Beteiligten gegenseitig aufeinander ein. Die beiden jüngeren Männer erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (DL)
