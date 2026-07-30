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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Tatverdächtiger wegen versuchter Brandstiftung und Betrugs in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim ordnete das Amtsgericht am heutigen Tag (30.07.2026) gegen einen 48-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Dem Beschuldigten wird versuchte Brandstiftung und Einmietbetrug zur Last gelegt.

Den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge ist der Mann dringend verdächtig, am gestrigen Mittwochabend ein unweit eines Waldstücks gelegenes Stoppelfeld zwischen den Ortschaften Betheln und Heyersum angezündet zu haben. Hierbei wurde er von der Polizei auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen. Der Brand wurde durch die Beamten gelöscht, so dass ein mögliches Übergreifen des Feuers auf den Wald verhindert wurde.

Darüber hinaus soll sich der Beschuldigte im Zeitraum vom 09. Juni bis zum 22. Juli dieses Jahres in einem Hildesheimer Hotel eingemietet haben, ohne die dafür angefallen Kosten in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entrichtet zu haben.

Nach der Vorführung bei einem Ermittlungsrichter wurde der 48-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an. Im Rahmen derer prüfen die Verfolgungsbehörden, ob sich auch ein Tatverdacht wegen weiterer Brandlegungen gegen den 48-Jährigen erhärten lässt, zu denen es seit Juni im Bereich von Waldgebieten zwischen Alfeld und Hildesheim gekommen war. Von den Feuern betroffen waren unter anderem Grünschnitt, Vegetation, Äste, ein weiteres Stoppelfeld oder Mülltonnen.

Eventuelle Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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