POL-MS: Liegefahrrad sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer
Münster (ots)
Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten Liegefahrrads.
Polizisten hatten das Fahrrad am 11.06.2026 bei einem Einsatz an der Finkenstraße sichergestellt, da es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer jedoch nicht gefunden werden.
Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.
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