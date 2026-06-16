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Polizei Münster

POL-MS: Liegefahrrad sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

POL-MS: Liegefahrrad sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer
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Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten Liegefahrrads.

Polizisten hatten das Fahrrad am 11.06.2026 bei einem Einsatz an der Finkenstraße sichergestellt, da es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer jedoch nicht gefunden werden.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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