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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.03.2026

Goslar (ots)

Seesen

PKW gegen Mofa Am 27.03.26 gegen 12:40 Uhr befuhr eine 57jährige PKW-Fahrerin aus Hannover die Rosenstraße in Richtung Lautenthaler Straße. Im Kreuzungsbereich der Bismarckstraße übersah sie ein von rechts kommenden vorfahrtberechtigten 55jährigen Mofa-Fahrer aus Seesen und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mofa-Fahrer stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Geschätzter Gesamtschaden ca. 4000,- Euro.

Seesen

Am 28.03.2026 gegen 19:00 Uhr wurde auf der Jacobsonstraße in Seesen durch die Polizei Seesen ein E-Scooter fahrend gesichtet. Bei der Kontrolle wurde ein fehlender Versicherungsschutz festgestellt. Geführt wurde der E-Scooter von einem 19jährigen aus Seesen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren bzgl. eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Seesen

Am 28.03.26 gegen 19:25 Uhr wurde durch eine Seesener Funkstreife ein PKW als Salzgitter im Bereich der Jacobsonstraße/Poststraße kontrolliert. Bei der 32jährigen Fahrzeugführerin aus Salzgitter konnte während der Kontrolle eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Eine Blutentnahme auf dem PK Seesen wurde angeordnet und durchgeführt. Bei der Durchsuchung der Person konnten des Weiteren Betäubungsmittel in der mitgeführten Jacke aufgefunden werden. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren, sowie ein Strafverfahren wurden eingeleitet. Des Weiteren wurde die Weiterfahrt untersagt .

Seesen

Am 28.03.26 kam es gegen 20:50 Uhr auf der Straße `An der Landesbahn` zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Ein 43jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Audi die Straße An der Landesbahn aus Rtg. Bismarckstraße in Rtg. Lautenthaler Straße. Auf Höhe der Hausnummer 1 fuhr plötzlich ein 23jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW BMW rückwärts auf die Fahrbahn ohne den fließenden Verkehr zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Geschätzter Gesamtschaden ca. 2000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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