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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Goslar vom 28.03.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Ein 18 jähriger Verkehrsteilnehmer aus Goslar befährt am Samstag, 28.03.26, gegen 07:15 Uhr, mit seinem Pkw BMW die B82 aus Fahrtrtg. Seesen kommend, in Fahrtrtg. Goslar. Als ein vorausfahrender Pkw abbremst um nach links in einen Feldweg einzubiegen, bemerkt der 18 jährige dies zu spät. Er weicht dem Vorrausfahrenden aus, gerät ins Schleudern und prallt frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 19 jähriger Beifahrer werden verletzt und mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus in Goslar zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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