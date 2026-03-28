Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Hohegeiß

Goslar (ots)

Hohegeiß: Am 28.03.2026 kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:02 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem öffentlichen Parkplatz in der Hindenburgstraße in Hohegeiß. Der Halter des ordnungsgemäß abgestellten roten Pkw Mini One aus dem Zulassungsbezirk Hannover stellt an seinem Fahrzeug mehrere Kratzspuren im Lack fest. Vermutlich wurde der Pkw beim Ein- oder Ausparken des bislang unbekannten Fahrzeugs beschädigt. Der Schaden wird zunächst auf 300EUR geschätzt. Der Verursacher verlässt anschließend den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfällen geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

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