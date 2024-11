POL-GS: Polizei Goslar sucht Zeugen für Straßenverkehrsgefährdung

Goslar (ots) - Am Freitagabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Lautenthal ein leerstehendes Gebäude in Brand. Das Feuer in dem seit Jahren leerstehenden und maroden ehemaligen Hotel in der Hahnenkleer Straße wurde gegen 19.55 Uhr gemeldet. Verschiedene Ortsfeuerwehren begannen unverzüglich mit umfangreichen Löscharbeiten, die bis weit in die frühen ...

mehr