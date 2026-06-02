Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfall

Hankensbüttel (ots)

Am Montagmorgen kam es in Hankensbüttel zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Ein 41-jähriger Radfahrer fuhr auf der Straße "Am Hagen" in Richtung Norden. Gegen 06:30 Uhr fuhr gegenüber der Einmündung zur Goethestraße unvermittelt ein Kleinkraftrad aus einem Waldweg auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Radfahrer stark ab, woraufhin er stürzte und sich verletzte.

Der unbekannte Fahrer des Kleinkraftrads fuhr weiter, ohne anzuhalten. Das Fahrzeug war schwarz lackiert und hatte einen grünen Tank. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich um ein Fahrzeug der Marke Simson gehandelt haben. Der Fahrer trug einen schwarzen Helm. Ein Versicherungskennzeichen war nicht angebracht.

Die Polizei in Hankensbüttel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise zum Unfallverursacher werden unter der Telefonnummer 05832 979340 entgegengenommen.

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