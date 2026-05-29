Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tierkadaver entsorgt - Zeugen gesucht!

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K48 Ribbesbüttel (ots)

Im Zeitraum vom 28.05., 20:00 Uhr bis zum 29.05., 09:00 Uhr entsorgte mindestens ein unbekannter Täter illegal Tierreste auf einem Parkplatz. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um den Parkplatz "Ribbesbütteler Wald" an der K48 zwischen Rötgesbüttel und Rolfsbüttel. Bei den Tieren handelt es sich um zwei zerlegte Schafskadaver welche sich in Mülltüten und Eimern befinden. Da Hinweise zu dem oder den Verursachern fehlen, bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Wer hat möglicherweise im genannten Zeitraum Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes gesehen oder kennt Personen, die von solch Taten berichtet haben? Sofern Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Meine oder jeder anderen Dienststelle in Ihrer Nähe.

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