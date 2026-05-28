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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pkw vom Grundstück entwendet - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots)

In der Nacht vom 26.05. auf den 27.05. kam es im Kreuzberger Ring in Gifhorn zu einem dreisten Diebstahl. Ein VW Touareg wurde einer Familie direkt vom Grundstück entwendet. Der Pkw stand im Zeitraum 21:00 bis 07:00 Uhr abgeparkt in der Einfahrt. Am nächsten Morgen war er allerdings nicht mehr aufzufinden. Aktuell gibt es keine Hinweise auf den Verbleib oder den oder die Täterschaft. Deshalb benötigt die Polizei ihre Mithilfe. Haben sie in den Tagen oder Wochen vor dem Diebstahl verdächtige Beobachtungen gemacht? Sind ihnen verdächtige Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen aufgefallen? Haben sie zur Nachtzeit merkwürdige Beobachtungen gemacht, oder liegen Videoaufzeichnungen in der Nachbarschaft vor, welche verdächtige Fahrzeuge oder Personen dokumentiert haben? Falls sie Hinweise geben können, wenden sie sich bitte an die Polizei in Gifhorn!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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