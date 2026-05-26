PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Alleinbeteiligter Unfall führt zu kurzzeitigem Ausfall des Bltzers

B4 Meinholz (ots)

Ebenfalls am Nachmittag des 25.05.2026, gegen 15:30 Uhr kommt es auf der B4 Höhe Meinholz zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Ein 52-Jähriger Caddyfahrer verlor aus ungeklärter Ursache das Bewusstsein und stieß auf der rechten Fahrbahnseite gegen einen Leitpfosten, lenkte dann in den Gegenverkehr und striff dort die Leitplanke und kam dann rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem dortigen Halteplatz kollidierte er dann mit einem parkenden Pkw, überfährt einen Stromkasten und stößt schlussendlich frontal gegen einen Baum. Der 52-Jährige muss einen Schutzengel gehabt haben, da er augenscheinlich unverletzt aus der Sache herauskam. Der Beteiligte wurde dennoch zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht. Der parkende Pkw und das unfallbeteiligte Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. Die LSW hat mittlerweile den Stromkasten repariert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 12:05

    POL-GF: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - zwei Personen verletzt

    Isenbüttel (ots) - Auf der K118, zwischen Isenbüttel und der K114, kam es am gestrigen Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Skoda Fahrer befuhr die K118 in Richtung K114, als er vermutlich aus medizinischen Gründen das Bewusstsein verlor. In der Folge geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem VW Polo einer 19-Jährigen. ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 17:32

    POL-GF: Verkehrsunfallflucht ( Zeugenaufruf )

    Gifhorn / Walle (ots) - Fahrtrichtung Schunterstraße in 38179 Schwülper OT Walle zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer. Der 40 Jahre alte Fahrradfahrer wird im Kurvenbereich von einem Pkw überholt. Beim wiedereinscheren streift der Pkw mutmaßlich den Radfahrer, wodurch dieser stürzt und sich leicht verletzt. Der/die Pkw-Fahrer/in setzt im Anschluss die Fahrt fort. Es könnte sich bei ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 14:15

    POL-GF: Überholmanöver führt zu schwerem Verkehrsunfall

    Sprakensehl (ots) - Am heutigen 22.05.2026 kommt es gegen 11:30 Uhr auf der B4, zwischen Breitenhees und Sprakensehl zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger Pkw Fahrer fährt in Richtung Gifhorn und möchte links auf die L265 in Richtung Behren abbiegen. Hierzu ordnet er sich auf dem Abbiegestreifen ein. Als er seinen Abbiegevorgang fortsetzen will, kommt aus Richtung Breitenhees ein 67-jähriger Fahrer eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren