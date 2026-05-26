Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Alleinbeteiligter Unfall führt zu kurzzeitigem Ausfall des Bltzers

B4 Meinholz (ots)

Ebenfalls am Nachmittag des 25.05.2026, gegen 15:30 Uhr kommt es auf der B4 Höhe Meinholz zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Ein 52-Jähriger Caddyfahrer verlor aus ungeklärter Ursache das Bewusstsein und stieß auf der rechten Fahrbahnseite gegen einen Leitpfosten, lenkte dann in den Gegenverkehr und striff dort die Leitplanke und kam dann rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem dortigen Halteplatz kollidierte er dann mit einem parkenden Pkw, überfährt einen Stromkasten und stößt schlussendlich frontal gegen einen Baum. Der 52-Jährige muss einen Schutzengel gehabt haben, da er augenscheinlich unverletzt aus der Sache herauskam. Der Beteiligte wurde dennoch zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht. Der parkende Pkw und das unfallbeteiligte Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. Die LSW hat mittlerweile den Stromkasten repariert.

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