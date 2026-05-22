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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Überholmanöver führt zu schwerem Verkehrsunfall

Sprakensehl (ots)

Am heutigen 22.05.2026 kommt es gegen 11:30 Uhr auf der B4, zwischen Breitenhees und Sprakensehl zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger Pkw Fahrer fährt in Richtung Gifhorn und möchte links auf die L265 in Richtung Behren abbiegen. Hierzu ordnet er sich auf dem Abbiegestreifen ein. Als er seinen Abbiegevorgang fortsetzen will, kommt aus Richtung Breitenhees ein 67-jähriger Fahrer eines VW Tiguan und überholt mehrere Fahrzeuge. In seinem Überholvorgang übersieht er den abbiegenden Kastenwagen und kollidiert mit diesem im vorderen Bereich. In der Folge wird der VW Tiguan herumgeschleudert und landet im Seitengraben auf dem Dach. Der Fahrer und seine 58-jährige Beifahrerin verletzen sich bei diesem Unfall leicht. Dank eines schnell handelnden Verkehrsteilnehmers können beide Personen zügig aus dem Pkw gezogen und versorgt werden. Die B4 musste für fast 1,5 Stunden gesperrt werden. Beide Verletzten wurden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Uelzen verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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