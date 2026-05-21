Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht!

Gifhorn (ots)

Am 14.05.2026 kam es am späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines Ausweichmanövers. Ein Radfahrer kreuzte die Wolfsburger Straße in Höhe der Bushaltestelle Wolfsburger Str./Bertha-von-Suttner-Str. ohne auf den Fließenden Verkehr zu achten. Ein 42-jähriger Pkw Fahrer musste daraufhin eine Notbremsung durchführen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei wurde sein Fahrzeug leicht beschädigt. Der Radfahrer führte seine Tour ohne den Austausch seiner Personaldaten fort. Hiermit bittet die Polizei um ihre Mithilfe. Wer kann Angaben zum Unfall machen, wer hat diesen beobachtet oder kennt den Radfahrer. Oder sind sie der Radfahrer, dann werden Sie gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn zu melden, um Angaben zum Hergang zu machen bzw. ihre Personaldaten anzugeben. Ein Kontakt mit jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe ist ebenfalls möglich.

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