PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrzeughalle gerät in Brand - eine Person verletzt

Groß Oesingen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 19.05.2026 um die Mittagszeit zu einem Großbrand in einer Fahrzeughalle in Groß Oesingen. Eine Akkuladestation fing an zu qualmen und wenig später an zu brennen. Ein Versuch eines Mitarbeitenden, das Feuer eigenständig löschen zu wollen missglückte und das Feuer breitete sich in der Halle aus. Bei den Löschversuchen verletzte sich die Person leicht. Das Feuer griff auf die Fahrzeughalle über, wobei ein Pkw im Innenraum und vier weitere im Außenbereich beschädigt wurden. In der Folge breitete sich das Feuer auf ein angrenzendes, leerstehendes Wohnhaus aus und beschädigte dies ebenfalls. Gegen 14:00 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei. Aufgrund der umfangreichen Lösch- und Aufräumarbeiten blieb die B4 noch bis 16:30 Uhr einseitig gesperrt. Die verletzte Person wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Gifhorn verbracht. Mit der Brandlöschung war die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Wesendorf beauftragt und mit 70 Personen vor Ort. Der entstandene Schaden wird aktuell auf etwa 70 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 11:21

    POL-GF: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw

    Wittingen (ots) - Am Morgen des 18.05.2026 kommt es gegen 08:00 Uhr in Wittingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der Linienbus, besetzt mit 31 Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren befuhr den Fuhlenriedweg in Richtung Wilhelm-Busch-Straße. Auf Höhe der Schillerstraße bog ein vorfahrtberechtigter Pkw in den Fuhlenriedweg ein, welchen die 60-jährige Busfahrerin übersah. Ein Zusammenstoß ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 09:32

    POL-GF: Überfall auf Fußballfans

    Gifhorn (ots) - Auf der Rückreise von dem Spiel des VFL Wolfsburg gegen den FC Bayern München kam es zu einem sehr unschönen Ereignis am Bahnhof in Calberlah. In der dortigen Unterführung griff eine Gruppe von ca. 6-8 vermummten Personen die eintreffenden Bahnreisenden an. Anscheinend ging es darum, gezielt Wolfsburg-Fans anzugreifen, denn es wurden auch Fanutensilien entwendet. Bei dem Angriff wurden fünf Personen verletzt wobei eine Person zur weiteren Untersuchung ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 09:29

    POL-GF: Achtet auf die Probezeit

    Gifhorn (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Gifhorn kontrollierten wir eine 20 jährige Fahrzeugführerin. Da bei ihr Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, boten wir einen freiwilligen Test an. Dieser Test ergab einen Wert von 0,35 Promille. Da die Fahrzeugführerin sich noch in der Probezeit befindet, gilt für sie 0,00 Promille im Straßenverkehr. Aus diesem Grund leiteten wir ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Wir erinnern jeden Fahranfänger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren