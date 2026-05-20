Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrzeughalle gerät in Brand - eine Person verletzt

Groß Oesingen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 19.05.2026 um die Mittagszeit zu einem Großbrand in einer Fahrzeughalle in Groß Oesingen. Eine Akkuladestation fing an zu qualmen und wenig später an zu brennen. Ein Versuch eines Mitarbeitenden, das Feuer eigenständig löschen zu wollen missglückte und das Feuer breitete sich in der Halle aus. Bei den Löschversuchen verletzte sich die Person leicht. Das Feuer griff auf die Fahrzeughalle über, wobei ein Pkw im Innenraum und vier weitere im Außenbereich beschädigt wurden. In der Folge breitete sich das Feuer auf ein angrenzendes, leerstehendes Wohnhaus aus und beschädigte dies ebenfalls. Gegen 14:00 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei. Aufgrund der umfangreichen Lösch- und Aufräumarbeiten blieb die B4 noch bis 16:30 Uhr einseitig gesperrt. Die verletzte Person wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Gifhorn verbracht. Mit der Brandlöschung war die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Wesendorf beauftragt und mit 70 Personen vor Ort. Der entstandene Schaden wird aktuell auf etwa 70 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hierzu laufen.

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