Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw

Wittingen (ots)

Am Morgen des 18.05.2026 kommt es gegen 08:00 Uhr in Wittingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der Linienbus, besetzt mit 31 Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren befuhr den Fuhlenriedweg in Richtung Wilhelm-Busch-Straße. Auf Höhe der Schillerstraße bog ein vorfahrtberechtigter Pkw in den Fuhlenriedweg ein, welchen die 60-jährige Busfahrerin übersah. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Bei diesem Verkehrsunfall verletzten sich vier Kinder leicht, wobei drei in die Umliegenden Krankenhäuser verbracht wurden. Das vierte Kind wurde in die Obhut der Eltern übergeben. Neben den vier Kinder verletzen sich auch die Busfahrerin und der 32-jährige Fahrer des Pkw leicht. Beide wurden ebenfalls in die umliegenden Kliniken verbracht. Die Unfallaufnahme und damit verbundene Beeinträchtigung des Verkehrs dauerte etwa eine Stunde.

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