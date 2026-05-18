PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw

Wittingen (ots)

Am Morgen des 18.05.2026 kommt es gegen 08:00 Uhr in Wittingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der Linienbus, besetzt mit 31 Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren befuhr den Fuhlenriedweg in Richtung Wilhelm-Busch-Straße. Auf Höhe der Schillerstraße bog ein vorfahrtberechtigter Pkw in den Fuhlenriedweg ein, welchen die 60-jährige Busfahrerin übersah. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Bei diesem Verkehrsunfall verletzten sich vier Kinder leicht, wobei drei in die Umliegenden Krankenhäuser verbracht wurden. Das vierte Kind wurde in die Obhut der Eltern übergeben. Neben den vier Kinder verletzen sich auch die Busfahrerin und der 32-jährige Fahrer des Pkw leicht. Beide wurden ebenfalls in die umliegenden Kliniken verbracht. Die Unfallaufnahme und damit verbundene Beeinträchtigung des Verkehrs dauerte etwa eine Stunde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 09:32

    POL-GF: Überfall auf Fußballfans

    Gifhorn (ots) - Auf der Rückreise von dem Spiel des VFL Wolfsburg gegen den FC Bayern München kam es zu einem sehr unschönen Ereignis am Bahnhof in Calberlah. In der dortigen Unterführung griff eine Gruppe von ca. 6-8 vermummten Personen die eintreffenden Bahnreisenden an. Anscheinend ging es darum, gezielt Wolfsburg-Fans anzugreifen, denn es wurden auch Fanutensilien entwendet. Bei dem Angriff wurden fünf Personen verletzt wobei eine Person zur weiteren Untersuchung ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 09:29

    POL-GF: Achtet auf die Probezeit

    Gifhorn (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Gifhorn kontrollierten wir eine 20 jährige Fahrzeugführerin. Da bei ihr Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, boten wir einen freiwilligen Test an. Dieser Test ergab einen Wert von 0,35 Promille. Da die Fahrzeugführerin sich noch in der Probezeit befindet, gilt für sie 0,00 Promille im Straßenverkehr. Aus diesem Grund leiteten wir ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Wir erinnern jeden Fahranfänger ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 08:47

    POL-GF: Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht!

    Calberlah (ots) - Bereits am 24.04.2026 kam es gegen etwa 13:00 Uhr in Calberlah zu einem Verkehrsunfall. Die beteiligte Pkw Fahrerin befuhr die Berliner Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße, als ein etwa 10-jähriges Kind auf einem Fahrrad plötzlich die Fahrbahnseite wechselte. Hierbei kam es, trotz Vollbremsung zu einer leichten Kollision der beiden. Das Kind fuhr aber kurz darauf mit seinem Rad weiter, ohne mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren