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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Erfolgreiche Übergabe des Spendenbetrages des diesjährigen Benefizkonzertes

POL-GF: Erfolgreiche Übergabe des Spendenbetrages des diesjährigen Benefizkonzertes
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Gifhorn (ots)

Alle die dabei waren, werden es bestätigen, diese Veranstaltung war wieder ein voller Erfolg - in vielerlei Hinsicht! Fast schon traditionell gastierte im März diesen Jahres das Niedersächsische Polizeimusikorchester zum 4. Mal in der Gifhorner Stadthallte, um mit ihrer musikalischen Reise voller Emotionen Geld für den guten Zweck zu sammeln. Der Erlös dieses Konzertes kam in diesem Jahr dem WEISSEN RING Gifhorn - Unterstützung für Menschen, die Opfer von Kriminalität geworden sind zugute. Dies war auch im Vorhinein bekannt, weshalb der WEISSER RING ebenfalls in der Stadthalle am Konzertabend dabei war und Werbung für das Ehrenamt, den guten Zweck und die eigene Organisation machte. Was an diesem Abend im März noch nicht bekannt war, ist die Spendensumme. Diese konnten wir am Montag den 18.05.2026 in einem angemessenen Rahmen in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Gifhorn verkünden und überreichen. Zur Übergabe des Spendengeldes durften wird die Gifhorner Außenstellenleiterin Frau Ashley Saim bei uns begrüßen. Bei etwas Gebäck und Kaffee durften wir dann die Stolze Summe von 3000 Euro verkünden, welche dann auch endlich durch unsere Inspektionsleiterin der Ltd. Polizeidirektorin Carmen Scholze übergeben werden konnte. Frau Seim, so wie auch wir haben uns wirklich sehr über diesen Betrag gefreut. Zudem berichtete Frau Seim, dass am Konzertabend ebenfalls großzügig gespendet wurde, wofür sie sehr dankbar sei. Fast noch größer war die Freude aber darüber, durch den Konzertabend einen ehrenamtlichen Helfer gewinnen zu können. Ein durch und durch gelungener Abend auch dank Ihrer Hilfe!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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