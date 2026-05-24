Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfallflucht ( Zeugenaufruf )

Gifhorn / Walle (ots)

Fahrtrichtung Schunterstraße in 38179 Schwülper OT Walle zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Fahrradfahrer. Der 40 Jahre alte Fahrradfahrer wird im Kurvenbereich von einem Pkw überholt. Beim wiedereinscheren streift der Pkw mutmaßlich den Radfahrer, wodurch dieser stürzt und sich leicht verletzt. Der/die Pkw-Fahrer/in setzt im Anschluss die Fahrt fort. Es könnte sich bei dem Pkw um einen hellen VW ID7 Variant gehandelt haben. Sollten Sie etwas gesehen haben, Am 23.05.2026, gegen 20:45Uhr, kommt es im Kurvenbereich der Hafenstraße in melden Sie sich bei der Polizei Gifhorn oder Meine.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell