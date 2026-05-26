Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - zwei Personen verletzt

Isenbüttel (ots)

Auf der K118, zwischen Isenbüttel und der K114, kam es am gestrigen Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Skoda Fahrer befuhr die K118 in Richtung K114, als er vermutlich aus medizinischen Gründen das Bewusstsein verlor. In der Folge geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem VW Polo einer 19-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Unfall und wurden zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht. Der 71-Jährige erlangte im Zuges des Zusammenstoßes sein Bewusstsein wieder, die Unfallursache bleibt weiterhin unklar. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben zwei Rettungswagen war auch die Freiwillige Feuerwehr Isenbüttel mit 15 Personen im Einsatz.

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