POL-GF: Unbekannte Person zerkratzt mehrere Pkw - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots) - In der Nacht vom 26.05. auf den 27.05. kam es im Kreuzberger Ring in Gifhorn zu einem dreisten Diebstahl. Ein VW Touareg wurde einer Familie direkt vom Grundstück entwendet. Der Pkw stand im Zeitraum 21:00 bis 07:00 Uhr abgeparkt in der Einfahrt. Am nächsten Morgen war er allerdings nicht mehr aufzufinden. Aktuell gibt es keine Hinweise auf den Verbleib oder den oder die Täterschaft. Deshalb benötigt ...

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