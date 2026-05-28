POL-GF: Unbekannte Person zerkratzt mehrere Pkw - Zeugen gesucht
Gifhorn (ots)
Im Zeitraum 20.05. bis 22.05. kam es rund um den Isenbütteler Weg, Carl-Goerdeler-Ring, Großer Kamp zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Ein oder mehrere unbekannte Personen haben im angegebenen Zeitraum in den genannten Straßen und Nebenstraßen insgesamt sieben bekanntgewordene Pkw zerkratzt. Falls sie im Zeitraum 20.05., 21:00 Uhr bis zum 22.05., 07:00 Uhr verdächtige Beobachtungen getätigt haben, ggf. in den Abend- oder Nachtstunden verdächtige Personen gesehen oder gehört haben, dann wenden sie sich bitte an die Polizei in Gifhorn.
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