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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannte Person zerkratzt mehrere Pkw - Zeugen gesucht

Gifhorn (ots)

Im Zeitraum 20.05. bis 22.05. kam es rund um den Isenbütteler Weg, Carl-Goerdeler-Ring, Großer Kamp zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Ein oder mehrere unbekannte Personen haben im angegebenen Zeitraum in den genannten Straßen und Nebenstraßen insgesamt sieben bekanntgewordene Pkw zerkratzt. Falls sie im Zeitraum 20.05., 21:00 Uhr bis zum 22.05., 07:00 Uhr verdächtige Beobachtungen getätigt haben, ggf. in den Abend- oder Nachtstunden verdächtige Personen gesehen oder gehört haben, dann wenden sie sich bitte an die Polizei in Gifhorn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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