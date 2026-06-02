Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drei Verletzte nach Unfall

Bergfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden, kam es gestern am frühen Abend. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem Mercedes-Benz Vito auf der Kreisstraße 99 von Tiddische in Richtung Bergfeld. Gegen 17:25 Uhr kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte daraufhin seitlich mit einem im Seitenraum stehenden Baum. Anschließend verriss der Fahrer das Lenkrad, fuhr über beide Fahrstreifen und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf einem Feld kam das Fahrzeug zum Stehen.

Der 20-Jährige und seine beiden Beifahrer im Alter von 22 und 47 Jahren wurden nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt. Der 20-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen werden. Die beiden weiteren Insassen wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Der Vito wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt; möglicherweise war ein Sekundenschlaf ursächlich. Die Kreisstraße 99 musste bis etwa 20:00 Uhr gesperrt werden.

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