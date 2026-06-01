Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizisten vollstreckten am Wochenende vier Haftbefehle

Pasewalk / Pomellen (ots)

Am 30.05.2026 gegen 22:50 Uhr bat die Notfallleitstelle Berlin um Unterstützung. Im RE34918 einfahrend um 23:19 Uhr am BF Pasewalk wurde eine Person gemeldet, die im Wagen 2 stark rauschmittelbeeinflusst die Reisenden belästigt. Eine Streife verlegte zum Bahnhof Pasewalk und konnte um 23:24 Uhr den stark alkoholisierten kenianischen Staatsangehörigen im RE feststellen. Der 24jährige wies sich mit einer gültigen Duldung aus. Nach Begleitung der Person aus dem Zug wurde eine fahndungsmäßige Überprüfung durchgeführt. Hier stellten die Beamten eine Ausschreibung zur Festnahme/Vorführhaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung durch das AG Tiergarten fest. Die Person wurde verhaftet und der Gefangenensammelstelle Tempelhofer Damm zugeführt. Die Einlieferung erfolgte um 03:45 Uhr.

Drei Stunden zuvor wurde ein polnischer Staatsangehörige im Rahmen der Grenzkontrollen auf der BAB 11 am ehemaligen GÜG Pomellen als Fahrer eines polnischen PKW kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung des 59jährigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Demnach hat die Person eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 400,00 EUR, sowie Kosten in Höhe von 119,50 EUR zur Abwendung einer 13 -tägigen Ersatzfreiheitsstrafe zu zahlen. Die Person konnte die Geldstrafe nebst Kosten vor Ort in voller Höhe zahlen und wurde um 20:30 Uhr auf freien Fuß gesetzt.

Bereits am Tag zuvor gegen 10:30 Uhr wurde durch Kräfte Gemeinsame Diensteinheit (GDE) auf der BAB 11 am ehemaligen Grenzübergang Pomellen ein 33jähriger Deutscher kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab gleich zwei Ausschreibungen zur Festnahme/ Strafvollstreckung. So suchte ihn die STA Cottbus wegen Betrugs. Es war eine Geldstrafe in Höhe von 1280,00 Euro + Restgeldstrafe 35,50 Euro + Kosten in Höhe von 84,50 Euro (gesamt 1400 EUR) zu entrichten oder eine Restersatzfreiheitsstrafe von 32 Tagen zu verbüßen. Des Weiteren war er ebenfalls wegen Betrug durch die STA Berlin ausgeschrieben. Hier ging es um eine Geldstrafe in Höhe von 750,00 Euro + Kosten in Höhe von 96,50 Euro (gesamt 846,50 EUR) oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen. Die Gesamtgeldstrafen wurden bei der Polizei in Berlin bezahlt, so dass er gegen 13:40 Uhr seine Reise fortsetzen konnte.

Am gestrigen Sonntag gegen 14:50 Uhr kontrollierten Bundespolizisten in Pomellen einen54jährigen Polen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Fahndungsausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Dresden. Diese suchte den Polen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betruges. Die Person wurde verhaftet und der BPOLI Dresden übergeben, die ihn am heutigen Montag dem zuständigen Amtsgericht in Dresden zuführte.

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