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Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Dreimal vollstreckten Bundespolizisten über das verlängerte Pfingstwochenende Haftbefehle und übergaben die ausgeschriebenen Personen der Justiz.

Pomellen/ Pasewalk (ots)

So wurde bereits am Freitag ein 52jähriger polnischer Staatsangehöriger als Mitreisender eines Fernreisebusses am Grenzübergang Pomellen kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen der Straftat Fahren ohne Fahrerlaubnis. Demnach hatte der Pole eine Geldstrafe in Höhe von 5000,00 Euro nebst Verfahrenskosten in Höhe von 115,65 Euro zu zahlen oder 100 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Da er die erforderliche Geldstrafe nicht aufbringen konnte erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz.

Ein weiterer Pole wurde am Pfingstsonntag gegen 05:15 Uhr als Mitreisender in einem mit polnischer Zulassung geführten Transporter am ehemaligen Grenzübergang Pomellen kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Koblenz, aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 39jährige hatte eine Geldstrafe von 2000,00 Euro plus 88,00 Euro (Kosten des Verfahrens) zu entrichten oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen zu verbüßen. Da auch er die erforderliche Geldstrafe nicht aufbringen konnte, erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz.

Am Pfingstmontag wurde ein Mitreisender in einem polnischen Transporter am Grenzübergang Pomellen kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme durch das Amtsgericht Nürnberg wegen der Straftat Erschleichen von Leistungen. Der 39jährige Pole wurde verhaftet und durch die BPOLI Nürnberg eine Vorführung am Amtsgericht Nürnberg realisiert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Lars Petersen
Telefon: +49 38378 230-130
Handy: +491723118075
E-Mail: presse.pasewalk@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

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