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Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahren will gelernt sein - 15-Jähriger verursacht Unfall mit enormer Schadenshöhe

POL-GF: Fahren will gelernt sein - 15-Jähriger verursacht Unfall mit enormer Schadenshöhe
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Wesendorf (ots)

In der Nacht vom 30.05. auf den 31.05.2026 kommt es gegen 03:30 Uhr auf dem HADI Parkplatz in Wesendorf zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 15-Jähriger und seine Freundin entschließen sich in der Nacht, den VW Multivan der Mutter der Freundin für eine Spritztour auszuleihen. Sie fahren mit dem Van von Wahrenholz nach Wesendorf und dort auf den HADI Parkplatz. Hier rammen sie einen Pfosten des Vordaches und zwei der dort aufgestellten Automaten. Anschließend fahren sie zurück zur Wohnanschrift und stellten das Fahrzeug wieder an seinen Platz. Die Rechnung der beiden, dass die Verbindung zum unfallverursachenden Fahrzeug und dem mutmaßlichen Fahrer unentdeckt bleiben würde, ging aber nicht auf. Die Videoüberwachung des Betreibers der Automaten, zeichnete den Unfall auf und die Sicherheitsfirma kontaktierte den Betreiber unverzüglich, welcher dann die Polizei verständigte. Auf den Verursacher warten nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Unbefugten Ingebrauchnahme und der Verkehrsunfallflucht. Die Schadenshöhe beläuft sich aktuell auf über 50000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104
Fax: + 49 (0)5371 / 980-150
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

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