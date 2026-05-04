Polizei Paderborn

POL-PB: Verfolgungsfahrt durch Paderborn und Unfall auf der B1 - Polizei nimmt Autofahrer fest und sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein 44-jähriger Autofahrer, der im nordhessischen Fuldabrück wohnt, lieferte sich am Samstagabend, 02. Mai, in Paderborn zunächst eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei und verursachte im Anschluss einen Unfall auf der B1 bei Schlangen. Die Polizei nahm den Fahrer fest und suchte Zeugen.

Zeugen meldeten gegen 20.10 Uhr ein Fahrzeug, das auf der Neuhäuser Straße in Paderborn langsam in Schlangenlinien fahren würde. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den BMW auf Höhe des Parkhauses und setzte sich hinter ihn. Als der Fahrer nach rechts in die Friedrichstraße abbog, gab die Polizei Anhaltezeichen, welche jedoch ignoriert wurden. Stattdessen wendete der Fahrer und bog erneut auf die Neuhäuser Straße in Richtung stadtauswärts ab.

Dabei beschleunigte er den BMW stark. An der Kreuzung mit der Rathenaustraße missachtete er eine rote Ampel und fuhr geradeaus weiter in Richtung Hein-Nixdorf-Ring. Ein querender Radfahrer konnte eine Kollision gerade noch verhindern. Über den Heinz-Nixdorf-Ring fuhr der BMW in hohem Tempo weiter auf die B1 in Richtung Bad Lippspringe. Der Sichtkontakt brach daraufhin ab.

Kurze Zeit später erhielten die fahndenden Einsatzkräfte, die Meldung, dass es auf der Bundesstraße kurz vor der Abfahrt Schlangen einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos gegeben habe. Wie sich herausstellte, war auch der BMW aus der Verfolgungsfahrt daran beteiligt. Die Ermittlungen ergaben, dass der 44-jährige Flüchtende trotz Überholverbots versucht hatte, einen vor ihm fahrenden VW Kombi, in dem ein 60-Jähriger saß, auf der Spur für den Gegenverkehr zu überholen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Dacia Duster eines 20-Jährigen zusammen. Der VW wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt.

Der Fahrer des BMW versuchte unmittelbar nach dem Zusammenstoß zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Die Polizei entdeckte ihn allerdings im Nahbereich. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein vorzeigen konnte. Dazu bestand der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss unterwegs war. Im BMW fanden die Beamtinnen und Beamten Betäubungsmittel.

Des Weiteren ergaben Überprüfungen, dass gegen den gebürtigen Kasachen vier Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Kassel vorliegen. Die Polizei nahm ihn fest und stellte den BMW sicher. Auf den 44-Jährigen kommen nun weitere Strafanzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein sowie wegen eines illegalen Fahrzeugrennens und wegen einer Verkehrsunfallflucht zu. Der BMW und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen kümmerte sich um den leichtverletzten 20-jährigen Dacia-Fahrer, der aber nicht ins Krankenhaus musste.

Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfall-Team der Polizei Essen war die B1 zwischen Bad Lippspringe und Schlangen für rund acht Stunden komplett gesperrt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die durch die Fahrweise des 44-Jährigen gefährdet wurden, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Dies gilt besonders für den Radfahrer, der dem BMW im Kreuzungsbereich der Neuhäuser Straße mit der Rathenaustraße ausweichen musste.

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