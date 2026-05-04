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Polizei Paderborn

POL-PB: Radler bei Alleinunfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(md) Auf dem Dahler Weg in Paderborn zog sich am Abend ein 44 Jahre Citybike-Fahrer bei einem Alleinunfall schwer Verletzungen zu.

Der Mann war gegen 19.00 Uhr auf dem Dahler Weg in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs, schaute sich nach eigenen Angaben nach einem Zeugen hinter sich um und kam dann nach rechts auf die Bankette ab und stürzte. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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