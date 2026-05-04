Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Autofahrerin

Büren-Wewelsburg (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der L751 im Ausfahrtsbereich der L776 haben sich eine Autofahrerin schwere und ein weitere Verkehrsteilnehmerin am frühen Donnerstagabend, 30. April, leichte Verletzungen zugezogen.

Eine 71-Jährige bog gegen 17.20 Uhr mit einem Opel Astra von der L776 aus kommend nach links auf die L751 in Richtung Salzkotten ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 32-Jährigen, die in einem Ford Fiesta auf der Landstraße von Salzkotten aus in Richtung Wewelsburg fuhr. Beide Autos stießen frontal zusammen.

Der Opel drehte sich um 90 Grad und kam im Ausfahrtsbereich in Richtung Wewelsburg zum Stehen, der Ford in gleicher Richtung etwas weiter dahinter. Die 71-jährige Frau zog sich schwere Verletzungen zu, während die 32-Jährige leichtverletzt wurde. Rettungswagen brachten beide in Paderborner Krankenhäuser.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die L751 in Richtung Wewelsburg für rund eine Stunde komplett gesperrt.

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