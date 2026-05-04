Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit einer leichtverletzten Autofahrerin - Verdacht auf Fahren unter Alkohol

Kleinenberg (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall hat sich eine Autofahrerin am Donnerstagabend, 30. April, auf der B68 zwischen Kleinenberg und Scherfede leichte Verletzungen zugezogen.

Die 24-jährige Frau war gegen 22.20 Uhr mit einem Ford Focus in Richtung Kleinenberg unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen einen Baum und rutschte im Anschluss einen Abhang hinunter. Ersthelfer alarmierten die Feuerwehr und halfen der Frau aus dem Fahrzeug, welches bereits angefangen hatte, zu Qualmen und dann auch Feuer fing.

Ein Rettungswagen brachte die 24-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde ihr dort eine Blutprobe entnommen. Die Feuerwehr löschte den Focus, der abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden an dem Auto und an dem Baum beläuft sich auf rund 22.000 Euro.

Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die B68 für rund eine Stunde komplett gesperrt.

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