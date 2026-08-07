Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (06.08.2026) um 10.35 Uhr kam es in Oelde auf der Ennigerloher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger aus Ennigerloh befuhr mit seinem Pkw die Vellerner Straße in Richtung Ennigerloher Straße. Hier fuhr ein 82-jähriger Ennigerloher mit seinem Fahrrad auf dem Geh- / Radweg der Ennigerloher Straße in Richtung Ennigerloh. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Radfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell