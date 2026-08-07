PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (06.08.2026) um 10.35 Uhr kam es in Oelde auf der Ennigerloher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger aus Ennigerloh befuhr mit seinem Pkw die Vellerner Straße in Richtung Ennigerloher Straße. Hier fuhr ein 82-jähriger Ennigerloher mit seinem Fahrrad auf dem Geh- / Radweg der Ennigerloher Straße in Richtung Ennigerloh. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der Radfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 08:57

    POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Blauen Ford Mondeo erheblich beschädigt und geflüchtet

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Mittwoch (05.08.2026) 18 Uhr bis Donnerstag (06.08.2026) 09.30 Uhr wurde ein an der Hauptstraße in Ennigerloh-Enniger geparkter Ford Mondeo an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Er hatte zuvor die Hauptstraße in Richtung Tönnishäuschen befahren und den am Fahrbahnrand geparkten Pkw gestreift. Wer hat den ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 11:03

    POL-WAF: Ahlen. Betrugsversuch geht für Senior glücklich aus

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (05.08.2026) wurde ein Ahlener Opfer einer Betrugsmasche eines falschen Bankmitarbeiters und eines falschen Rechtsanwaltes. Diese suggerierten dem Senior, dass er vor einigen Jahren Gewinnspielverträge am Telefon abgeschlossen habe. Nun wäre aus diesen Verträgen ein hoher Geldbetrag offen, den er begleichen müsse. Gegen Zahlung einer Bargeldsumme, die er per Post verschicken solle, könne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren