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Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf - Polizei appelliert an E-Scooter-Nutzer: Vorschriften einhalten und Unfälle vermeiden

Warendorf (ots)

Nach mehreren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von E-Scootern sowie der Feststellung verschiedener Verstöße im Kreis Warendorf appelliert die Polizei an alle Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern sowie an Erziehungsberechtigte, sich an die geltenden Vorschriften zu halten.

In den vergangenen Tagen kam es kreisweit zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen E-Scooter beteiligt waren. Darüber hinaus stellten Polizeibeamte wiederholt Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Manipulationen an E-Scootern fest. Technische Veränderungen, die beispielsweise zu einer höheren Geschwindigkeit führen, führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und können straf- sowie versicherungsrechtliche Folgen haben. Das Führen eines E-Scooters ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz stellt ebenfalls eine Straftat dar.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die wichtigsten Regelungen hin:

   - Das Mindestalter für das Führen eines E-Scooters beträgt 14 
     Jahre.
   - E-Scooter dürfen nur von einer Person genutzt werden.
   - Sie sind grundsätzlich auf Radwegen oder Radfahrstreifen zu 
     führen. Fehlen diese, darf die Fahrbahn genutzt werden. Gehwege 
     sind nicht erlaubt, sofern sie nicht ausdrücklich freigegeben 
     sind. Die Nutzung von Fahrradstraßen ist ebenfalls zulässig.
   - Es gelten die Vorschriften des Straßenverkehrs - auch 
     hinsichtlich Alkohol- und Drogeneinfluss sowie der Nutzung von 
     Mobiltelefonen während der Fahrt.
   - Jeder E-Scooter muss über einen gültigen Versicherungsschutz und
     ein aktuelles Versicherungskennzeichen verfügen.

Die Polizei richtet ihren Appell insbesondere auch an Erziehungsberechtigte. Eltern sollten sich vergewissern, dass ihre Kinder die gesetzlichen Voraussetzungen für die Nutzung eines E-Scooters erfüllen und die geltenden Verkehrsregeln kennen. Ein Gespräch über die Risiken und die Verantwortung im Straßenverkehr kann dazu beitragen, Verkehrsunfälle zu verhindern.

Die Polizei wird die Kontrollen im Kreis Warendorf weiterhin fortsetzen. Ziel ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und Verstöße konsequent zu verfolgen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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