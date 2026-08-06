Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. E-Scooter bei Unfall nicht versichert

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (05.08.2026) gegen 14 Uhr kam es auf der Marcillatstraße in Wadersloh zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger aus Wadersloh befuhr mit seinem E-Scooter die Marcillatstraße und bog an einer Einmündung nach rechts ab. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw eines ebenfalls 25-jährigen Wadersloher zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

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